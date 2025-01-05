Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu SOLOTÜRK, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde gerçekleştirdiği gösteri uçuşunda Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısıyla anlamlı bir anma gerçekleştirdi.

Mersin semalarında Ferdi Tayfur'un hatırası

SOLOTÜRK, 3 Ocak'ta Mersin’in kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği gösteri uçuşunda yalnızca akrobasi yeteneklerini sergilemekle kalmadı, aynı zamanda Türk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'u unutmadı. 2 Ocak'ta hayata veda eden usta sanatçının "Hatıran Yeter" şarkısı, SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından paylaştığı video klibe eşlik etti.

Gösteride "Hatıran Yeter" ile duygusal anlar

SOLOTÜRK'ün paylaştığı video klip, izleyenlere hem gurur hem de hüzün dolu anlar yaşattı. Gökyüzünde sergilenen akrobatik hareketler, Ferdi Tayfur'un duygu yüklü şarkısıyla birleşerek izleyenlere anlamlı bir mesaj verdi. Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gösteriler, kent halkı ve ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. SOLOTÜRK’ün bu anlamlı jesti, Türk Hava Kuvvetleri'nin yalnızca askeri değil, aynı zamanda kültürel değerlerimize de sahip çıktığını bir kez daha gösterdi.

Ferdi Tayfur’un Türk müziğindeki yeri

Türk arabesk ve halk müziğinde unutulmaz eserler bırakan Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta yaşamını yitirerek sevenlerini yasa boğmuştu. Sanatçının "Hatıran Yeter" şarkısı, yıllar boyunca dillerden düşmeyen bir klasik olarak hafızalarda yer edinmişti. SOLOTÜRK’ün bu seçimi, sanatçıya olan sevgi ve saygının bir göstergesi oldu.