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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ile bazı protokol üyeleri de gösteriyi izledi.

Eyyübiye Millet Bahçesi çevresinde gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK'ü, çok sayıda kişi izledi.

SOLOTÜRK ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen festival kapsamında Şanlıurfa'ya geldi.

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