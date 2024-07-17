Manisa'nın Soma ilçesinde saatler sonra kontrol altına alınabilen orman yangında hektarlarca alan zarar gördü. Meradan ormana sıçradığı tespit edilen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Soma ilçesi Deniş Mahallesi yakınlarındaki ormanda 15 Temmuz saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü havadan ve karadan müdahale etti.

Deniş Mahallesi'nde çıkan yangın, engebeli arazi koşulları nedeniyle müdahalenin zorluğu ve rüzgârın etkisiyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölümüne, ardından Bayat Mahallesi'ne sıçradı.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşma riski nedeniyle önlem alan jandarma ekipleri, iki mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı. Ayrıca bölgede elektrikler kesildi.

33,5 saat sonra kontrol altına alındı

Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangına 15 Temmuz'da havanın kararmasıyla çoğu hava aracının müdahalesi durduruldu. Bölgeye gece görüşlü bir helikopter sevk edildi.

Dün sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahalenin yeniden başladığı yangın, saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Çok sayıda arı öldü, kovanlar yandı

Yangında Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan Aydın Aydınlık'a ait 70 kovan zarar gördü, çok sayıda arı öldü.

Yaklaşık 600 hektar alanın zarar gördüğü belirtilen yangının meradan ormana sıçradığı tespit edildi.

Öte yandan, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.