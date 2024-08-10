TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesislerinde 15-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek hazırlık kampına, kulübün genç yetenekleri Asya Okut, Tuana Köse, Yağmur Sarıca, Elanur Ergi ve Elif Ela Kahya davet edildi. Bu başarıyla Manisa’da bir spor branşında milli takıma en fazla oyuncu gönderen kulüp olmanın gururunu yaşayan Soma Zafer Spor Kulübü, geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Kulüp Antrenörü Furkan Arslancan, "Asya, Tuana, Yağmur, Elanur ve Elif Ela, hayallerinin peşinden giderek çok çalıştılar ve sonunda başardılar. Şimdi daha büyük hedefler için çalışmaya devam edecekler. Futbol tutkusuyla yaşayan tüm kız çocuklarını kulübümüze, tarihe tanıklık etmeye davet ediyoruz," dedi.