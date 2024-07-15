Soma'nın Deniş Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, bölge halkını ve yetkilileri alarma geçirdi. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, alevlerin yayılmasını engellemek için büyük çaba sarf ediyor.

Yangının detayları ve müdahale çalışmaları

Soma'nın Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine hızla orman ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme ekipleri, yangına 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale ediyor.

Havadan ve karadan müdahale

Yangın ihbarının alınmasının ardından orman ekipleri, 10 dakika içinde olay yerine ulaştı. Havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise arazözler, su ikmal araçları ve dozerlerle yangına müdahale ediliyor. Söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Çevre halkı tedbirli olmalı

Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ederken, çevrede yaşayan halkın tedbirli olması ve yangın bölgesine yaklaşmaması önemle vurgulandı. Yangının neden çıktığına dair araştırmalar sürüyor.