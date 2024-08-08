Manisa'nın Soma ilçesinde, Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerindeki çiçekçi dükkanına gelen bir saldırgan, iş yeri sahibi İsmail Y. ateş açarak kaçtı. Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri hızla adrese yönlendirildi.

İsmail Y. hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, İsmail Y. olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Soma Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Yalçın kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Saldırgan gözaltında

Polis ekipleri, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Saldırgan polis ekiplerinin operasyonu ile gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan bu silahlı saldırı, tüm ilçede derin bir şok etkisi yarattı. Olayın arka planı hala bilinmezliğini koruyor.