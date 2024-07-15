Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Tekeliışıklar Mahallesi'ni tehdit etmeye başladı. Yangının büyüklüğü nedeniyle ekip sayısı artırılarak müdahale çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Yangın söndürme çalışmaları

Deniş Mahallesi'nde çıkan yangına ilk etapta Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale edildi. Ancak yangının büyümesi üzerine ekip sayısı 5 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 4 dozere çıkarıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

Mahallede tahliye süreci

Tekeliışıklar Mahallesi, yangının iki koldan mahalleyi sarması nedeniyle acil olarak tahliye edildi. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, mahallede yaşayan tüm vatandaşların tahliye edildiğini belirterek şunları söyledi: "Öğle saatlerinde çıkan yangını kontrol altına almak üzereyken şiddetli rüzgar nedeniyle yangın tekrar yayıldı. Tekeliışıklar Mahallemizi tehdit etmeye başladı. Mahalledeki vatandaşlarımızı tahliye ettik. Şimdi hayvanları tahliye etmeye başlayacağız. Belediyemiz insanları taşımak için araç da gönderdi. Hayati bir tehlikeyi şu an için öngörmüyoruz. Mahallede yanan bir ev ve dam yok. Bütün ekipler mahalleye sıçramaması için çalışıyor. Başarılı da olacaklar. Rüzgar çok şiddetli esiyor. Can ve mal kaybını engelleyeceğiz.