Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yangın, ikinci bir mahallenin daha tahliye edilmesine yol açtı. Yangın söndürme çalışmaları gece görüşlü helikopterlerle sürüyor.

Yangına müdahale sürüyor

Soma’nın Deniş Mahallesi’nde ormanlık alanda başlayan yangına ilk etapta Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekip sayısı hızla artırılarak, 5 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 4 dozer görevlendirildi.

İkinci mahalle de boşaltıldı

Alevlerin Tekeliışıklar Mahallesi’ni iki koldan sarması sonucu mahalle tahliye edilmişti. Havanın kararmasıyla karadan yürütülen söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterler de katıldı. Bu sırada, yangının ilerlemesi nedeniyle Bayat Mahallesi de tahliye edildi.