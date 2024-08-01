İzmir Tersanesi Komutanlığı’na bağlı olan ve Somali’de görev yapan Uzman Çavuş Seydi Ünlü (50), 30 Temmuz'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Ünlü'nün cenazesi hava yoluyla Eskişehir’e, ardından baba ocağı Seyitgazi ilçesi Kümbet Mahallesi’ne getirildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün cenazesine, 90 yaşındaki annesi Saniye Ünlü, eşi Yeliz Ünlü, çocukları Nazmiye, Furkan ve Taha Ünlü'nün yanı sıra, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve mahalle sakinleri katıldı. Cenazede Ünlü’nün ailesi gözyaşlarına boğuldu, eşi ve çocukları şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı.

Alınan helallik ve kılınan cenaze namazı sonrası, şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü, Kümbet Mahallesi’nde bulunan kabristana defnedildi. Ailesi ve sevenleri, şehidi son yolculuğuna asker selamı ile uğurladı.