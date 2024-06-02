19 yaşındaki futbolcuya, devre arasında 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin ilgi gösterdiği bildirildi. Siyah-beyazlı ekipte forvetin yanı sıra sağ bek, sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabilen Öztürk, kısa sürede kendine sağlam bir yer edindi.

Gelecek vadediyor

Manisa temsilcisi Somaspor'da ikinci yarıda 14 maçta forma giyen genç oyuncu, 664 dakika sahada kalarak 4 gol kaydetti. Bu performansıyla Türk futbol camiasında gelecek vadeden isimler arasında gösterilmeye başlandı. Altınordu altyapısından yetişen Hakan Öztürk, kariyerinde daha önce İnegölspor ve Gümüşhanespor gibi takımlarda da mücadele etmişti.