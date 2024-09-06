TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona Diyarbekirspor'u 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Somaspor, yarın deplasmanda Serik Belediyespor ile karşılaşacak. Maç, Serik İsmail Oğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Levent Buğra Vartemel tarafından yönetilecek.

Ev sahibi ekibin, geçen sezondan devam eden cezası nedeniyle maça seyirci alınmayacak. Somaspor, ilk haftayı 1 puanla kapatan Antalya temsilcisini yenerek sezonda 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Ayrıca, Mahmut Şat ve Rıdvan Dönmez transferlerinden dolayı kadroda yer almayacak.