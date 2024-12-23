TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, ilk yarının son maçında Giresunspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve devreyi umutlu bir şekilde kapattı. Teknik Direktör Erman Güraçar, son haftalarda elde ettikleri galibiyetlerin ardından ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapacaklarına inandığını ifade etti.

Giresunspor'a farklı galibiyet

Somaspor, ligin ilk yarısının son maçında evinde Giresunspor'u 4-0 yenerek moral buldu. Bu galibiyetle 23 puana ulaşan siyah-beyazlılar, devreyi 10. sırada tamamladı ve Play-Off hattının 6 puan gerisinde yer aldı.

Güraçar: "İkinci yarıda ilk 6'yı zorlayacağız"

Teknik Direktör Erman Güraçar, son 6 maçta aldıkları 4 galibiyetin kendilerine büyük moral verdiğini belirterek, "İkinci yarıda daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Play-Off hattı için hedeflerimizi yüksek tutuyoruz. Giresunspor maçı bizim için çok önemliydi, çünkü sezonun ilk bölümündeki talihsizliklere rağmen umutlarımızı korumak adına değerli bir galibiyet oldu" dedi.