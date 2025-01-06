TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10. sırada yer alan Somaspor, devre arası hazırlık maçında Altay'ı 1-0 mağlup ederek ikinci devre öncesi önemli bir galibiyet aldı.
Somaspor'dan galibiyetle moral
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi 10. sırada tamamlayan Somaspor, devre arasında oynadığı hazırlık maçında Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altay'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma, Altay’ın talebi üzerine İzmir’de oynanması planlanırken, Soma TFF Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Maçı hakem Mehmet Öztürk yönetti.
Arda Gülmez’in kafa golü Somaspor’a galibiyeti getirdi
Somaspor, mücadelede 20'nci dakikada Arda Gülmez'in kafa golüyle öne geçerek 1-0'lık üstünlüğü elde etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında Erkan Şentürk’ün kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Somaspor’dan etkili performans
Tüm oyuncuların şans bulduğu karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Somaspor, galibiyetle ikinci yarı öncesi olumlu sinyaller verdi. Somaspor, 2’nci hazırlık maçında 8 Ocak'ta kendi sahasında Turgutluspor'la karşılaşacak.