TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta Play-Off hedefiyle sezonun ikinci yarısına hazırlanan Somaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Bursaspor’un genç orta saha oyuncusu Emre Tepegöz’ü transfer etti. 21 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varan Somaspor, orta sahadaki rotasyonunu genişletti.

Futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan ve profesyonel sözleşmesini bu kulüpte imzalayan Emre Tepegöz, geçen sezon yeşil-beyazlı formayla 2. Lig’de 29 maça çıkmış ve toplam 1450 dakika süre almıştı. Bu sezonun ilk yarısında ise Bursaspor’da forma şansı bulamayan genç oyuncu, Somaspor’da yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Play-Off potasına yükselmek için ikinci yarıda güçlü bir performans sergilemeyi hedefleyen Somaspor, Emre Tepegöz’ün transferiyle orta saha hattında alternatiflerini artırmış oldu. Teknik ekip, genç futbolcunun dinamizmi ve oyun kurma becerisiyle takıma önemli katkılar sağlamasını bekliyor.

Kaynak: DHA