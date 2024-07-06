Somaspor, kadrosuna üç yeni oyuncu ekleyerek güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Transfer edilen oyuncuların isimleri ve geçmişleri şöyle:

Kadir Karış: Orta saha oyuncusu olarak takıma katılan Kadir Karış, Somaspor'un orta saha dinamiklerini güçlendirecek. Tecrübeli oyuncunun, takımın oyun kurulumunda önemli rol oynaması bekleniyor.

Aykut Çolakoğlu: 2001 doğumlu defans oyuncusu Aykut Çolakoğlu, Kırıkkalegücü FK’dan transfer edildi. Genç oyuncu, savunmada sağlam bir performans sergileyerek takımın defans hattını güçlendirecek.

Caner Cengiz: 2000 doğumlu orta saha oyuncusu Caner Cengiz, Nevşehir Belediyespor’dan transfer edildi. Genç yetenek, Somaspor’un orta sahasında önemli bir katkı sağlayarak takımın hücum ve savunma dengesini kurmasına yardımcı olacak.

Teknik direktör değişikliği

Somaspor, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür’un ayrılmasının ardından Erman Güraçar’ı göreve getirdi. Güraçar, yeni transferlerle birlikte takımın başarısını artırmayı hedefliyor.

Somaspor yönetimi, transfer edilen oyuncuların takıma uyum sağlaması ve başarılı bir performans sergilemesi için gerekli tüm adımları atıyor. Teknik Direktör Erman Güraçar ile birlikte, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, ligde üst sıraları hedefliyor.