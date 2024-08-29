TFF 2. Lig'de son yıllarda vitrine çıkardığı oyuncuları üst liglere kazandıran Somaspor, bu geleneğini sürdürerek, amatör ligden keşfettiği Oğuzhan Ayaydın'ı 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne transfer etti.

Geçen sezon başında Bölgesel Amatör Lig ekibi Kastamonu Özel İdare'den transfer edilen ve 34 maçta forma giyen 23 yaşındaki ön libero, başarılı performansıyla dikkat çekerek 1. Lig'e adım attı. Başkent temsilcisi Keçiörengücü, Oğuzhan Ayaydın'la 4 yıllık bir sözleşme imzaladı. Somaspor ise ligin ilk haftasında pazar günü Diyarbekirspor'u ağırlayarak yeni sezona merhaba diyecek.