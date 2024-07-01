İSTANBUL (AA) - Sompo Sigorta, Samuraylar Kulübü'ne üye acenteleriyle İskoçya'ya düzenlediği seyahatte bir araya geldi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta, acentelerine yönelik motivasyon ve iletişim çalışmalarına devam ediyor.

2019'dan beri acentelerini seyahat deneyimleri ve farklı ayrıcalıklarla buluşturan kulüp, 2024'ün ilk seyahatini gerçekleştirdi.

Edinburgh'da gerçekleştirilen geziye Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur'un yanı sıra, Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Bayata, Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Şirzat Çetinkaya, Kurumsal Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özer ve Pazarlama Başkanı Onat Dalaş da katıldı.

Orta Çağ tarih ve sanatının, ülkenin doğal güzellikleriyle birleştiği gezide acenteler, 4 gün süren seyahatte, birbirleriyle olan iletişimi kuvvetlendirirken, yeni bir kültür tanıma fırsatı buldu.

Panoramik şehir turuyla başlayan gezi, Edinburgh Kalesi ziyareti ve İskoç yemeklerinin tadımı gibi çeşitli aktivitelerle devam etti.

Doğa yürüyüşleri, Loch Ness Gölü'nde tekne turu gibi etkinliklerle iş stresinden uzaklaşan kulüp acenteleri, doğada yorgunluk atma şansı buldu.