İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda en az 60 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun Reyyan ailesine ait evi bombalaması sonucu bir Filistinlinin öldüğünü belirtti.

Gazze'nin kuzeyi

İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Gazze'nin kuzeyi ve Gazze kentine düzenlediği saldırılarda toplam 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze kentinin merkezinde Şeldan ailesine ait evin İsrail ordusunca hedef alınması sonucu 5, Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırılarda 5 ve kentin doğusunda yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı ez-Zehra ve Abdulfettah Hammud okullarının hedef alınması sonucu 16 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazze'nin orta kesimleri

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırılarda toplam 26 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Ölenlerin 8'inin Bureyc Mülteci Kampı'nda bombalanan Ebu Zeyd ailesinden olduğu, 3'ünün Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği, 15'inin ise yine Bureyc'te bir yerleşim yerine düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazze'nin güneyi

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun iki eve düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Han Yunus'ta el-Fecm ailesine ait evi hedef alarak 1 Filistinli kadının, Ahmed ailesine ait evi hedef alarak da 6 Filistinlinin yaşamını yitirmesine sebep oldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te dört günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 620 Filistinli hayatını kaybetti.