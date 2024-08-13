Şehirlerarası yolcu taşımacılığında yaşanan kazalar, son yıllarda endişe verici bir şekilde artış gösterdi. 9 Ağustos'ta Ağrı'dan İzmir'e giden bir otobüsün, Ankara'nın Polatlı ilçesinde köprü ayağına çarpıp ikiye ayrılması ve 9 kişinin hayatını kaybetmesi gibi trajik olaylar, bu sorunun boyutlarını gözler önüne serdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, kazaların önüne geçmek amacıyla karayollarında otobüsleri sıkı denetim altına aldı.

Kazaların yüzde 67 artış gösterdiği yıllık veriler:

2020: 218 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası

218 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası 2021: 252 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası

252 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası 2022: 333 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası

333 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası 2023: 364 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası

364 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası 2024 (Ocak-Temmuz): 180 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası

Bu verilere göre, son 5 yılda şehirlerarası otobüs kazalarının oranında yüzde 67 artış yaşandı.

Kazaların oluş şekilleri: Yoldan çıkma, otobüs kazalarının en sık görülen türü olarak öne çıktı. Diğer kaza türleri ise yandan vurma, devrilme, savrulma, takla atma ve karşılıklı çarpışma olarak sıralanıyor.

Marka dağılımı: Türkiye otobüs pazarında en büyük paya sahip marka Mercedes-Benz Travego’dur. Mercedes-Benz’in ardından gelen diğer markalar ise Setra, MAN, Neoplan, BMC, Otokar, Scania ve Temsa olarak sıralanıyor.