Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgelerinde tespit edilen 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi. Operasyonların terör örgütlerine karşı proaktif ve kesintisiz olarak yürütüldüğü vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, terör örgütlerinin sadece Türkiye için değil, bölge barışı ve güvenliği için de tehdit oluşturduğu ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü kaynağında yok etmek amacıyla operasyonların devam edeceği belirtildi. Bu çerçevede, sınır ötesi operasyonların sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.