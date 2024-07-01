Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Havalimanı yakınlarına yıldırım düştü, yangın çıktı! Havalimanı yakınlarına yıldırım düştü, yangın çıktı!

Bakanlık sosyal medya hesabından paylaştı.

Editör: Engin Keskin