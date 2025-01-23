Bedelli askerlik yapacak binlerce vatandaşın beklediği 2025 yılı sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından erişime açıldı. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) duyurusu ile bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri belli oldu. Vatani görevlerini yerine getirecek adaylar, e-Devlet üzerinden sonuçlarını öğrenebilir.

Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri 2025

2025 yılında bedelli askerlik hizmetine tabi olan yükümlüler, aşağıdaki tarihlerde bir aylık temel askerlik eğitimine alınacak:

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

Adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden teslim olacakları birlik, kışla adresi ve diğer tüm detaylara ulaşabilirler.

2025 bedelli askerlik ücreti

2025 yılı için bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına göre güncellendi. Son yapılan düzenlemeyle birlikte, bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL olarak belirlendi.

Sonuçlar nasıl öğrenilir?

Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek isteyen adaylar, e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuç ekranından sevk ve celp bilgilerini görüntüleyebilir. Ayrıca, teslim olacakları birliklerin açık adresleri ve teslim tarihleri de bu ekrandan ulaşılabilir.

Detaylı bilgi ve sorgulama:

Bedelli askerlik başvuru sonuçlarını sorgulamak ve diğer bilgilere erişmek için e-Devlet resmi sitesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.