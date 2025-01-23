Bedelli askerlik yapacak binlerce vatandaşın beklediği 2025 yılı sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından erişime açıldı. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) duyurusu ile bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri belli oldu. Vatani görevlerini yerine getirecek adaylar, e-Devlet üzerinden sonuçlarını öğrenebilir.
Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri 2025
2025 yılında bedelli askerlik hizmetine tabi olan yükümlüler, aşağıdaki tarihlerde bir aylık temel askerlik eğitimine alınacak:
- 02 Şubat 2025
- 01 Mart 2025
- 03 Nisan 2025
- 08 Mayıs 2025
- 12 Haziran 2025
- 10 Temmuz 2025
- 07 Ağustos 2025
- 04 Eylül 2025
- 07 Ekim 2025
- 06 Kasım 2025
- 04 Aralık 2025
Adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden teslim olacakları birlik, kışla adresi ve diğer tüm detaylara ulaşabilirler.
2025 bedelli askerlik ücreti
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına göre güncellendi. Son yapılan düzenlemeyle birlikte, bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL olarak belirlendi.
Sonuçlar nasıl öğrenilir?
Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek isteyen adaylar, e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuç ekranından sevk ve celp bilgilerini görüntüleyebilir. Ayrıca, teslim olacakları birliklerin açık adresleri ve teslim tarihleri de bu ekrandan ulaşılabilir.
Detaylı bilgi ve sorgulama:
Bedelli askerlik başvuru sonuçlarını sorgulamak ve diğer bilgilere erişmek için e-Devlet resmi sitesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.