Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, 28 Aralık'ta gerçekleştirdiği ilk görüşmenin ardından, bugün PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmesini yapmak üzere İmralı Adası'na gitti. DEM Parti'nin üst düzey isimlerinden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Öcalan ile 4 saat süren bir toplantı yaptı.

Ahmet Türk görüşmeye katılmadı

Ahmet Türk, sağlık sorunları nedeniyle görüşmeye katılmadı. Türk'ün yerine, DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan görüşmeyi gerçekleştirdi. Önder ve Buldan, görüşmenin ardından İmralı'dan ayrıldı.

Öcalan ile görüşmeler devam ediyor

DEM Parti'nin 28 Aralık'taki ilk görüşmesinin ardından, bugünkü görüşme de kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, heyet ve Abdullah Öcalan arasındaki temasların devam edeceği ifade ediliyor.