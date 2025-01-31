Son dakika haberine göre, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Açe bölgesinin 36 kilometre güneybatısında, deniz açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 29 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilirken, şu ana kadar can veya mal kaybına dair herhangi bir bildirim yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,8, derinliğini ise yaklaşık 70 kilometre olarak açıkladı. Yetkililer, depremin ardından herhangi bir tsunami riski oluşmadığını belirtti.

Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık şiddetli depremlerle karşı karşıya kalıyor. Yetkililer, bölgedeki durumu yakından takip etmeye devam ediyor.