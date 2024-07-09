İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada'da ilerleyen ve içerisinde 26 kişinin bulunduğu belirlenen göçmen teknesi battı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya batan tekne hakkında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya'nın yaptığı açıklamalara göre tekne içerisinde bulunan 19 göçmen sahil güvenlik görevlileri tarafından kurtarılırken, 7 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ederken, yetkililer tarafından bilgilerin gelmeye devam edeceği bilgisi edinildi.
Editör: Kardelen Başol