ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in nadir toprak elementlerine yönelik yeni ihracat düzenlemelerine sert yanıt verdi. Trump, mevcut tarifelere ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Trump, yaptığı açıklamada, Çin’in “dünyaya son derece düşmanca bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir pozisyon aldığı”na dikkat çekti. Yeni düzenlemelerin 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirten Trump, bu hamlenin uluslararası ticarette eşi benzeri görülmemiş bir adım olduğunu vurguladı.

Ek önlemler ve ihracat kontrolleri

ABD Başkanı, açıklamasında şu detayları paylaştı:

Çin’e yönelik mevcut tüm tarifelere ek olarak %100 oranında yeni gümrük vergisi uygulanacak.

Tüm kritik yazılımlar için ihracat kontrolleri getirilecek.

Uygulama, Çin’in ek adımlarına veya değişikliklerine bağlı olarak daha erken bir tarihte de yürürlüğe girebilir.

Trump, “Çin’in böyle bir eyleme kalkışmış olmasına inanmak imkansız, ama yaptılar ve gerisi artık tarihtir” diyerek kararlılık mesajı verdi.

Uluslararası etkiler

Analistler, bu adımın ABD-Çin ticaretinde yeni gerilimler yaratacağını ve küresel tedarik zincirinde önemli etkiler doğurabileceğini belirtiyor. Çin’in nadir toprak elementleri, teknoloji ve savunma sanayi için kritik öneme sahip olduğundan, yeni gümrük tarifeleri sektörde fiyat artışlarına yol açabilir.