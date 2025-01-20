Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından yerine kayyum atanmıştı

Terör soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, "İhaleye fesat karıştırmak", "Rüşvet almak" ve "Haksız mal edinme" şeklinde suçlamalar yöneltilmişti.

CHP'nin tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'in soruşturmasında bir gelişme daha yaşandı.

Ankara’da 21 Ocak trafik düzenlemesi: Hangi yollar kapanacak?

Ankara’da 21 Ocak trafik düzenlemesi: Hangi yollar kapanacak?

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.