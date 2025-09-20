AK Parti’de 8 il başkanı istifa etti. Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu’da görev yapan il başkanları istifalarını sundu. Parti yönetimi, söz konusu illerde yeni başkanların kısa süre içinde göreve getirileceğini açıkladı.

8 ilde görev değişikliği

AK Parti Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, kongre döneminin ardından şehirlerdeki siyasi çalışmaların değerlendirilmesi sonucu 8 ilde görev değişikliğine gidildiği belirtildi.

Açıklamada, "Görev değişimleri aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmanın nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Bu süreç çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan’a teşekkür ettiler

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu’da istifa eden il başkanlarının, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ilettikleri bildirildi.

Parti: “Enerjimiz daha üst noktaya taşınacak”

Parti açıklamasında, şehirlerdeki çalışmalarda beklenen düzeyin altında kalınmasının değişimin ana nedeni olduğu vurgulandı. Yeni yönetimlerle birlikte 2028 seçimlerine hazırlık sürecinin daha güçlü bir kadro ile sürdürüleceği kaydedildi.