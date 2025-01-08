Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.21 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 7,47 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme yönelik verileri paylaştı.
Türkiye'de peş peşe korkutan depremler yaşanmaya devam ediyor. Son deprem haberi ise Akdeniz açıklarından geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz merkezli 3,0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Merkezi Girit Adası olarak belirlendi
Saat 21.21 sıralarında meydana gelen depremin, yerin 7,47 kilometre derinliğinde hissedildiği kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem, Girit Adası açıklarında meydana geldi. 3,0 büyüklüğündeki deprem, yerin 28,3 kilometre derinliğinde ölçüldü.