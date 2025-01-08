Bunlar da ilginizi çekebilir

Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem, Girit Adası açıklarında meydana geldi. 3,0 büyüklüğündeki deprem, yerin 28,3 kilometre derinliğinde ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz merkezli 3,0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Türkiye'de peş peşe korkutan depremler yaşanmaya devam ediyor. Son deprem haberi ise Akdeniz açıklarından geldi.

Akdeniz 'in Girit Adası açıklarında 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.21 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 7,47 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme yönelik verileri paylaştı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.