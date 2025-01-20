Son dakika haberine göre, İzmir’in Alsancak semtinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde saat 13.30 sıralarında yaşanan olay, büyük bir endişeye neden oldu. Bir kadın, merkezin terasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve yetkililer, kadını ikna etmek için harekete geçti.

Psikolojik destek ihtiyacı dikkat çekti

İddialara göre, kadının merkezde gerekli tedavilerinin yapıldığı ancak psikolojik destek ihtiyacının bulunduğu ifade edildi. Yetkililer, kadının psikolojik sorunlarının olası bir tetikleyici olduğunu belirtiyor.

Personeller intiharı engelledi

İlgili resmi kaynaklardan alınan verilere göre, ismi gizli tutulan kadın hastanın 2022 yılında protez yaptırmak için öğlen saatlerinde hastaneye giriş yaptığı ifade edildi. Hastanın ayrıca kriminal bir vaka olduğu iddiasına da yer verilirken hasta ve doktor arasındaki diyaloğun aksamasından meydana geldiği, bu sebeple terasa çıkıp personellerin gözleri önünde atlama girişiminde bulunduğu anlatıldı. Olayı gören personeller kadın hastayı kucaklayıp atlamasına mani oldu. Sakinleşen kadının diş protezi tedavisi ise sürerken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.