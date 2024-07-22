Altay'ın şirketleşme sürecinde pürüz çıktı. 22 Temmuz itibariyle gerçekleşecek şirketleşme toplantısında yatırımcı grup elemanlarının anlaşmayı uzatması nedeniyle görüşmeler sonlandırıldı.

Altay Kulübü'nün açıklaması şu şekilde:

"On kişi ile başlayan ve sayıları bu süreçte değişen yatırımcıların bu hedefi temin etmek için çeşitli gerekçelerle yedi kez ek süre istemeleri, hem belirsizliğin artmasına hem de zaman darlığı nedeniyle hedeflere ulaşmada sorunlara yol açmaktadır.

Son olarak 21.07.2024 gece saat 22.00 - 00.30 saatleri arasında, koşulları yerine getiremeyen yatırımcı grup elemanlarının değişmesi gerekçesiyle yeniden dört günlük bir süre talep edilmesi ve sekizinci erteleme talebi üzerine yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu grup ile yapılan görüşmeler sonlandırılmıştır.

Yapısal dönüşüm tamamlanmış ve yatırımcı görüşmelerinin sürmesi için bir engel bulunmamaktadır.

Saygılarımızla değerli kamuoyumuza duyururuz.

Büyük Altay Şirketleşme Komisyonu"