İzmir'de Ankara Caddesi Yanyolu üzeri, Merkez istikametine doğru Haşim İşcan Caddesi ayrımında bir ağaç devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Yol açma çalışmaları başladı
Olayın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yol açma çalışmaları başlatıldı. Bu sırada, trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması adına güzergah Haşim İşcan Caddesi üzerinden yönlendirilmektedir.
Yetkililer yol kullanıcılarının dikkatli olmalarını ve belirtilen güzergahı kullanmalarını belirtti.
Kaynak: HABER MERKEZİ