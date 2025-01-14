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Yetkililer yol kullanıcılarının dikkatli olmalarını ve belirtilen güzergahı kullanmalarını belirtti.

Olayın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yol açma çalışmaları başlatıldı. Bu sırada, trafik te herhangi bir aksama yaşanmaması adına güzergah Haşim İşcan Caddesi üzerinden yönlendirilmektedir.

İzmir'de Ankara Caddesi Yanyolu üzeri, Merkez istikametine doğru Haşim İşcan Caddesi ayrımında bir ağaç devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.

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