Antalya'da otel inşaatında yangın çıktı. Tüm işçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İşçiler vinç yardımı ile balkonlardan kurtarıldı.

4 işçi de kurtarıldı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in son dakika açıklamasına göre, mahsur kalan 4 işçinin kurtarıldığını bildirdi.

"Kaynak makinası olduğu söylendi"

Halk TV'de Gözde Şeker'in Kırmızı Çizgi programına bağlanan Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek, yangının çıkış sebebi hakkında aldığı ilk bilgiyi aktardı. Böcek, "Kaynak makinası olduğu söylendi" dedi.

Gözde Şeker "Vesta Star isimli otelin aslında bir rezidans olarak inşa edilmiş daha sonra otele dönüşmesi için bir tadilat yapılıyormuş ve tadilat nedeniyle bina boşmuş. Aslına bakarsanız burası daha önce kullanılmış bir bina fakat otele dönüştürülüyor ve o tadilat sırasında da büyük ihtimalle kaynak makinesinden çıkan bir yangın gördük" dedi.