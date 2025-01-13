Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin ardından ara zam yapılabileceğini duyurdu. Bakan, ihtiyaç olması durumunda bir güncelleme yapılabileceğini belirtti. Açıklama, asgari ücrette artış bekleyen kesimler için umut verdi.

2025 yılı asgari ücreti Türkiye’de 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. Ancak, özellikle düşük gelirli vatandaşlar ve sendikalar, bu rakamın enflasyon karşısında yetersiz kaldığını öne sürerek ara zam talep etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu taleplere yanıt olarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, “İhtiyaç olursa bir güncelleme yapabiliriz” diyerek ara zam ihtimaline kapı araladığını ifade etti.

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