Ayşe Barım, ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya, Hande Erçel ve Ezgi Mola gibi isimlerin menajerliğini üstlenmesiyle tanınan bir isim. Son dönemde, sosyal medya platformlarında ve haberlerde hakkındaki çeşitli iddialar gündem olmuştu. Bu iddiaların ihbar kabul edilmesi üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Soruşturmanın içeriği

Soruşturma, sosyal medyada yayılan içeriklerin ve haberlerin doğruluğunu tespit etmeyi amaçlıyor. Başsavcılık, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve olası suçlamaların değerlendirilmesi için soruşturmayı başlatmış durumda. Barım hakkında yapılacak incelemeler, söz konusu iddiaların içeriği ve geçerliliği üzerine yoğunlaşacak.

Barım Hakkındaki İddialar

Henüz soruşturmanın detayları ve iddiaların içeriği hakkında tam bir açıklama yapılmadı. Ancak, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve bazı haberlerde, Ayşe Barım’a yönelik çeşitli suçlamalar yer aldı. Bu suçlamaların doğruluğu, yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanacak.