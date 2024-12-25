Azerbaycan Havayolları’na ait Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağı, Kazakistan’ın batısındaki Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, kazayı doğrularken, olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

İlk belirlemelere göre uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat olmak üzere toplam 72 kişi bulunuyordu. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, arama-kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Yetkililer, kazadan sağ kurtulanlar olup olmadığının tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kazanın ardından Kazakistan’daki havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Azerbaycan Havayolları ve Kazakistan yetkilileri, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın duyurusuna göre 6 kişi sağ kurtuldu ancak durumlarının ağır olduğu bildirildi.