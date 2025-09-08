İzmir’in Balçova ilçesinde sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne silahlı saldırı düzenlendi. Pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda 2 polis memuru şehit olurken, 1’i polis olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralı polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

16 yaşındaki saldırgan gözaltında

Saldırının, henüz kimliği açıklanmayan 16 yaşındaki (E.B) tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Olayın ardından hızla harekete geçen polis ekipleri, saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Karakolun bulunduğu bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı, giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlanıyor.

Şehit polislerin kimlikleri belli oldu

Saldırıda şehit olan polislerin, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın olduğu açıklandı. Polis Memuru Ömer Amila ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Başsavcı: "İki görevlimiz şehit, altı yaralımız var"

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin ilk bilgileri paylaştı. Başsavcı, “İki görevlimiz şehit olmuştur, toplam altı yaralımız bulunmaktadır. Saldırgan kısa sürede yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle soruşturulmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bölge ablukaya alındı

Saldırı sonrası Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat ekipleri bölgede devriye görevine başladı. Vatandaşlar güvenlik çemberinin dışına çıkarılırken, olay yeri inceleme ekipleri saldırının detaylarını belirlemek için çalışmalara başladı.

Yetkililer, saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunun resmi açıklamalar dışında bilgi kirliliğine itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.