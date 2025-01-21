İzmir Otoyolu üzerindeki Bayraklı-Bornova yol ayrımında meydana gelen araç arızası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Alternatif güzergah öneriliyor.

Araç arızası trafiği aksattı

Bayraklı-Bornova yol ayrımının yaklaşık 100 metre ilerisinde, Karşıyaka yönüne doğru orta şeritte bir araç arızalandı. Durumun fark edilmesi üzerine gerekli güvenlik önlemleri alınarak arızalı aracı yol dışına çekme çalışmaları başlatıldı. Ancak bu süreçte bölgede trafik yoğunluğu gözlemlendi.

Alternatif güzergah önerisi

Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve mümkünse alternatif yolları tercih etmelerini önerdi. Arızanın giderilmesi ve yolun tamamen açılması için çalışmalar devam ediyor.