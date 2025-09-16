İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Sorguları, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında:

Ayrıca operasyon sonrası iki CHP’li meclis üyesi, partiden istifa ettiklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, operasyona ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bayrampaşa’da bizim 20 meclis üyemiz var. AK Parti’nin 15, iki de bağımsız. 22’den 15 çıkarınca yedi ya; sekiz belediye meclis üyesi tutukluyorlar. Bayrampaşa Belediyesi’ne çökecekler akıllarınca. Bu süreç, AK Parti’ye avantaj sağlamak için planlanmış gibi görünüyor.”