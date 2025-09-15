Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Salman, bundan sonra bağımsız meclis üyesi olarak görevini sürdürecek.

Salman’dan açıklama

Murat Salman yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeliği görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Bundan sonra yoluma bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Salman ayrıca şunları ekledi:

Görev süresi boyunca kişisel menfaat ve çıkar için kimseden talepte bulunmadığını belirtti.

Bayrampaşalı hemşerilerine yardımcı olmayı ve onların çıkarlarını korumayı sürdürme kararlılığına dikkat çekti.

Bayrampaşa’daki istifalar devam ediyor

Temmuz ayında da Bayrampaşa Belediye Meclisi üyeleri Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu CHP’den istifa etmişti. Murat Salman’ın istifasıyla birlikte, parti içerisindeki bağımsız hareket eden meclis üyesi sayısı artmış oldu.