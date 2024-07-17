İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi'nde saat 15.13’te başlayan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Yangının başlamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü hızla harekete geçti. Yangına, 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediliyor.

Ekipler, yangının daha fazla alana yayılmasını önlemek için havadan ve karadan eşzamanlı olarak müdahalelerini sürdürüyor.