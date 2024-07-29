Aydın'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi Aydın'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

İlk iki seti 19-25'lik skorlarla kaybeden milli takım, sonraki iki seti 25-22'lik skorlarla kazanarak durumu 2-2'ye getirdi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, beşinci sette ise rakibini 15-13 mağlup etti.

1. set: 19-25

2. set: 19-25

3. set: 25-22

4. set: 25-22

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç takvimi şu şekilde:

1 Ağustos | 10:00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos | 10:00 Türkiye-İtalya

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Kaynak: HABER MERKEZİ