A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.
İlk iki seti 19-25'lik skorlarla kaybeden milli takım, sonraki iki seti 25-22'lik skorlarla kazanarak durumu 2-2'ye getirdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, beşinci sette ise rakibini 15-13 mağlup etti.
1. set: 19-25
2. set: 19-25
3. set: 25-22
4. set: 25-22
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç takvimi şu şekilde:
1 Ağustos | 10:00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos | 10:00 Türkiye-İtalya
Kaynak: HABER MERKEZİ