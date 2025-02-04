Bornova Ankara Caddesi’nde, Kemalpaşa yönüne seyreden bir araç Ege Üniversitesi Viyadük inişinde arızalandı. Ekipler, aracı yol dışına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Trafik yoğunluğu yaşanıyor
Arızalanan araç nedeniyle Ankara Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluştu. Akışın yavaşladığı güzergahın son noktası Egemak Köprüsü olarak belirlendi.
Ekipler güvenlik önlemlerini aldı
Yetkililer, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak trafiğin kontrollü şekilde ilerlemesini sağlıyor. Aracın en kısa sürede yol dışına çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ