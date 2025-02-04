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Yetkililer, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak trafiğin kontrollü şekilde ilerlemesini sağlıyor. Aracın en kısa sürede yol dışına çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Arızalanan araç nedeniyle Ankara Caddesi ’nde trafik yoğunluğu oluştu. Akışın yavaşladığı güzergahın son noktası Egemak Köprüsü olarak belirlendi.

Bornova Ankara Caddesi ’nde, Kemalpaşa yönüne seyreden bir araç Ege Üniversitesi Viyadük inişinde arızalandı. Ekipler, aracı yol dışına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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