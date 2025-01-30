İzmir’in ana arterlerinden Mürselpaşa Bulvarı’nda, Bornova istikametine doğru ilerleyen araçların geçişini etkileyen bir trafik kazası meydana geldi. Şaraphane Köprüsü çıkışında yaşanan kaza sonrası güvenlik ekipleri hızla önlem alırken, araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Trafikte yoğunluk artıyor

Yetkililer, kaza nedeniyle Ballıkuyu mevkiine kadar uzanan bir trafik yoğunluğu oluştuğunu bildirerek sürücülere alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.

Alternatif yolları kullanın

Bu güzergahı kullanmayı planlayan sürücülerin gecikme yaşamamaları için alternatif rotalara yönelmeleri öneriliyor. Kazaya ilişkin detaylı inceleme devam ederken, bölgedeki trafik akışının ne zaman normale döneceği henüz netlik kazanmadı.