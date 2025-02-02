İzmir’in Mürselpaşa Bulvarı üzerinde, Bornova istikametine doğru sol şeritte meydana gelen trafik kazası, trafiği olumsuz etkiledi. Kazanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazaya karışan araçların yol dışına alınma çalışmaları devam ediyor.

Ballıkuyu Mevkiinde trafik sıkışıklığı

Trafik yoğunluğu, kaza bölgesinden geriye doğru uzanıyor ve akış, Ballıkuyu mevkiine kadar devam ediyor. Güzergahı kullanacak sürücüler için dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor.