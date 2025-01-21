Bursa-İzmir otobanının Karacabey mevkiinde bir benzin tankeri devrildi. Olay sonrası yol trafiğe kapanırken, yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda bir araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri almasının ardından temizlik ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Trafik durma noktasına geldi

Benzin tankerinin devrilmesiyle birlikte otobanda trafik tamamen durdu. Çevre güvenliğini sağlamak için jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler sabırla yolun açılmasını bekledi.

Bölgedeki yetkililer, kazanın ardından hızla temizlik ve kurtarma işlemlerine başladılar. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.