Bursa Yenişehir Havalimanı'nda meydana gelen bir uçak kazasında, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, iniş sırasında pisti terk etti. Kaza, öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, uçağın kontrolden çıkarak pist dışına çıkması sonucu kaza kırıma uğradığı öğrenildi. Kazada uçağın pilotu hafif yaralandı, ancak hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Uçuş okulu yetkilileri ve havaalanı yönetimi, kaza hakkında açıklama yaparak, benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa Valiliği kaza hakkında açıklama gerçekleştirdi, pilotun hayati tehlikesinin olmadığını aktardı.

📌Eğitim Uçağı Düşmesi



Basın Açıklaması (2025 - 1) pic.twitter.com/RWX4tH7AnZ — T.C. Bursa Valiliği (@BursaValiligi) January 8, 2025