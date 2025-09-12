Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

Tekfen’de Akçağlılar ve Gökyiğit aileleri hisselerini satarak şirketten ayrılırken, Feyyaz Berker’in varisleri hâlâ yüzde 25’lik hisseleriyle kontrolü elinde tutuyor. Şirket, soruşturma kapsamında 121 şirket arasına dahil edilmedi.

Can Grubu, Tekfen Holding’de kontrolü ele geçirme planı çerçevesinde ciddi hisse topluyordu. Araştırmalar sonucunda, grubun henüz yönetimi ele alacak hisseye ulaşamadığı tespit edildi.

Tekfen hisseleri, dün yüzde 10 değer kaybının ardından bugün güne yüzde 7’ye yakın düşüşle başladı. 77,10 TL seviyesine kadar çekilen hisse fiyatı, sınırlı hisselere el konulmasının ardından kısmen toparlandı. Şirket yönetiminin tamamına el koyma durumu söz konusu olmadı.

“Can Kültür Sanat, KCN Gayrimenkul Yatırım ve MCN Gayrimenkul Yatırım’ın Tekfen Holding sermayesinde sahip oldukları toplam %17,56 oranındaki ortaklık paylarına el konulmasına karar verilmiş olduğuna dair karar şirketimize tebliğ edilmiştir.”

Gayrimenkul sertifikası bir ayda yüzde 21 eridi

Can Grubu’na yönelik operasyonda bağlantılı 121 şirketin mal varlığına el konulurken, Tekfen Holding’de ilk gün herhangi bir işlem yapılmamıştı. Ancak bugün, Can Grubu’na ait hisselere el koyma kararı şirket yönetimine tebliğ edildi.

