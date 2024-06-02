İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Çankaya Çok Katlı Otopark'ı yıkmadan güçlendirmek için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan istediği izin onaylandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ''Çankaya Otopark esnafına gönül rahatlığı ile müjdeyi verebilirim. Bakanlık otoparkı güçlendirme isteğimizi onayladı. Otopark yıkılmayacak ve güçlendirilecek esnaf da yerinden olmayacak" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Kurulu için Ankara'ya giden Başkan Dr. Cemil Tugay, Haber Ekspres'e müjdeyi oradan verdi.

Haber Ekspres Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Dönmez'i arayan Başkan Tugay, "Bakanlık güçlendirme talebimize onay verdi. Yazı ile bunu bize bildirdi. Tüm esnaf kardeşlerimize müjdeler olsun. Otopark yıkılmayacak güçlendirilerek hizmete devam edecek" dedi.

Haber Ekspres, Büyükşehir Belediyesi'nin otoparkı yıkmak istemediğini, güçlendirmek için Bakanlıktan onay isteyen bir yazı gönderdiğini yazmıştı.

Gönderilen bu yazı Bakanlık tarafından onaylanınca Çok Katlı Otopark da orada hizmet veren esnaf da kurtulmuş oldu.