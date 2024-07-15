İzmir'in Çeşme ilçesi Deliklikoy mevkiinde saat 11.40’da yangın çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

X hesabından açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yangınla ilgili su tankeri çağrısı yaptı. Denizli, şunları yazdı:

"Alaçatı Port bölgesinde çıkan yangın nedeniyle acil su tankerine ihtiyaç duymaktayız. Su tankeri olan vatandaşlarımızın acil desteğini bekliyoruz. Ekiplerimizle birlikte yangın bölgesinde olduğumuzu ve yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isterim. Yardımlarınızla bu zorluğu birlikte aşacağımıza inanıyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim."

Değerli Çeşme halkı,



Alaçatı Port bölgesinde çıkan yangın nedeniyle acil su tankerine ihtiyaç duymaktayız. Su tankeri olan vatandaşlarımızın acil desteğini bekliyoruz. Ekiplerimizle birlikte yangın bölgesinde olduğumuzu ve yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle… — Lâl Denizli (@laldenizlicesme) July 15, 2024